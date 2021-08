Accostato al Milan, ma Boadu è un nuovo giocatore del Monaco

Inseguito in passato dal Milan Myron Boadu è ufficialmente un nuovo calciatore del Monaco, arriva dall'AZ Alkmaar

Redazione Il Milanista

Il mercato è fatto di incroci, suggestioni destinate a restare tali, di vorrei ma non posso. Di obiettivi che sfumano perché troppo cari e che poi invece cambiano maglia. E' il caso di Myron Boadu, ventenne attaccante olandese, destinato a diventare uno prossimi grandi nomi del calcio Oranje. Calciatore sulla bocca di tutti visto quello che ha messo in mostra con l'AZ Alkmaar. Ruolo punta centrale, 38 partite disputate tra Eredivisie, la fase di qualificazione alla Champions League, l'Europa League e coppa nazionale. Quindici goal e 2 assist. Più in generale con la squadra olandese ha messo insieme 88 partite 38 goal e 18 assist, senza conteggiare i dati legati alle giovanili.

Boadu, ci aveva pensato anche il Milan

Il Milan in passato ci aveva provato, attratto dal talento del ragazzo e i rapporti con il suo agente: Mino Raiola. Sempre in prima fila quando si tratta di talenti Oranje. Una trattativa che sembrava difficilissima, non c'era ancora il Covid-19 ad imperversare e i costi dell'operazione si preannunciavano altissimi. Qualche anno dopo ovviamente è tutto cambiato, la pandemia ci ha messo lo zampino e la conseguente crisi economica ha ridimensionato i costi anche nel mondo del calcio, anche se resiste qualche eccezione. Myron Boadu ha ufficialmente cambiato maglia, dall'AZ Alkmaar al Monaco, lo ha confermato la squadra del Principato con un nuovo post social. Costo dell'operazione: 17 milioni di euro e un nuovo contratto fino al 2026.

Nel segno di Mino

Milan beffato? A dire il vero no, perché il giocatore era uscito da tempo dai piani dei rossoneri, forse anche per le ultime vicende legate proprio al club meneghino e Mino Raiola. In ogni caso però Boadu è stato uno de nomi che i rossoneri hanno inseguito, soprattutto prima del ritorno a Milano di Ibrahimovic, ma si è preferito puntare sull'esperienza e poco importa chi fosse il procuratore, lo stesso per entrambi gli attaccanti.