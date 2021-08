acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 4 agosto 2021

Ecco la rassegna stampa di mercoledì 4 agosto sulla squadra rossonera, tratta dal sito ufficiale acmilan.com

Redazione Il Milanista

Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

A VALENCIA NUOVO TEST (Gazzetta dello Sport)

Oggi alle 20.30 in Spagna: Giroud titolare e per Leão un altro test. Il portoghese farà staffetta con Rebić sull'amata zona sinistra: non è sul mercato e la sua è una scommessa da vincere. A centrocampo spazio ancora a Tonali, forse con Pobega. In porta toccherà ancora a Maignan.

PIOLI SCOPRE L'EFFETTO CHE FA (Corriere dello Sport)

Tutto pronto per la quarta amichevole estiva del Milan, stasera i rossoneri saranno ospiti del Valencia con Giroud in campo dal primo minuto. Stefano Pioli spera di vedere un Milan solido e competitivo come quello osservato nelle prime tre uscite estive. Lo stadio Mestalla potrebbe essere teatro dell'esordio da titolare per Olivier.

MILAN, PROVE DI CHAMPIONS (Tuttosport)

Stasera in campo a Valencia con Giroud. In attesa dell'amichevole di lusso con il Real Madrid di domenica, cresce ancora il livello degli avversari. E il francese per la prima volta partirà titolare. Lui osservato speciale, ma con tutti gli altri a cercare di capire quanta strada possa fare questo Milan in Europa.

IL VALENCIA CON L'APPOGGIO DEI TIFOSI (Tuttosport)

Quattro amichevoli fin qui disputate dal Valencia di Peter Lim, il ricco proprietario di Singapore. Tre vittorie e una sconfitta contro il Real Saragozza, questo fin qui il cammino della squadra allenata da José Bordalás pronto ora per affrontare il Milan per la 40esima edizione del Trofeo Naranja. Saranno presenti 3mila tifosi.

MILAN PRONTO AL TEST-VERITÀ (Il Giorno)

Sale il livello degli impegni pre-campionato mentre si lavora sul mercato. La rosa è ancora in costruzione. Il Milan sta seguendo con molto interesse anche Tete, esterno offensivo dello Shakhtar Donetsk che ha un contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione di 20 milioni di euro. Intanto stasera in campo al Mestalla di Valencia.

IL CLUB VUOLE RINNOVARE (Gazzetta dello Sport)

Simon Kjær, almeno un anno in più per il leader della difesa. Il capitano danese guadagna 1.2 milioni e scade nel 2022. Il Milan pensa di adeguare l'ingaggio ma non a un contratto troppo lungo. La volontà di continuare con Simon è totale da parte del Milan. Dopo aver giocato poco con l'Atalanta, nel sistema di Pioli è stato subito protagonista.

VENEZIA, ARRIVA CALDARA (Gazzetta dello Sport)

Il Venezia ha battuto in trasferta gli olandesi del Twente con un gol di Forte al 20esimo minuto del secondo tempo. Sul mercato in dirittura l'operazione Mattia Caldara dal Milan in prestito con diritto di riscatto: per il giocatore una scelta studiata per rilanciarsi ad alti livelli.

IL REAL SCARICA ISCO (Corriere dello Sport)

Domenica Real Madrid e Milan si incontreranno nel test di Klagenfurt. Lo spagnolo Isco cerca il rilancio: per i rossoneri si può fare ma non alle cifre dei Blancos. Il Diavolo aspetterà, pronti 15 milioni di ieri. Si proverà l'assalto anche a Dani Ceballos, in finale alle Olimpiadi.

DALOT RESTA L'OBIETTIVO (Tuttosport)

Il Milan ha ancora bisogno di almeno un terzino, ma il Manchester United chiede 5 milioni per il prestito oneroso. Mentre il Milan riflette, lo stesso Diogo Dalot dichiara: "Al Milan è stato tutto perfetto, sono molto contento di ciò che ho fatto nella scorsa stagione".

LA RIPARTENZA: STADI, ORE DECISIVE (Gazzetta dello Sport)

Il Governo vede Comitato tecnico scientifico, FIGC e Lega Serie A ed entra in campo il Parlamento. Giornate intense per il sottosegretario Vezzali: positivi i primi contatti, si lavora per un'effettiva apertura degli stadi al 50% per poter avviare la biglietteria. Alla Camera si chiedono modifiche per avere il 75% della capienza.