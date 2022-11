Milan, Hakim Ziyech sempre più vicino ai rossoneri?

L'affare Ziyech ingolosisce il club rossonero che potrebbe portarlo a Milano già da gennaio dato che il giocatore è pronto a salutare Londra

Redazione Il Milanista

A lungo corteggiato già durante la scorsa estate dal club rossonero, in Via Aldo Rossi sarebbero pronti a tornare alla carica per Hakim Ziyech. Nel match di ieri contro il Belgio ha dato spettacolo e ha trovato un gol pesantissimo per la nazionale marocchina durante gli ultimi minuti di gioco.

In Premier League con la maglia del Chelsea in questa prima parte di stagione è stato praticamente messo ai margini. Si parla infatti di addio imminente. Ziyech potrebbe essere l'asso nella manica per mister Pioli che potrebbe impiegarlo sia come esterno d'estro d'attacco sia come trequartista. Il profilo giusto per gli obiettivi del Milan, insomma. Il giocatore della nazionale marocchina è molto versatile ed è anche un ottimo tiratore dei calci piazzati.

Il giocatore classe '93 sogna di ritrovare un ruolo da protagonista in un club di spicco. Le cifre del suo cartellino potrebbero non essere così esose per le tasche del Milan (15 milioni di euro circa contro i 40 a cui è stato acquistato dall'Ajax). Anche se resta l'ostacolo ingaggio che si aggira attorno ai 6 milioni di euro all'anno. Per questo aspetto dipenderà tutto dalle pretese economiche del giocatore. Un escamotage per il Milan sarebbe poi il prestito oneroso a gennaio con diritto di riscatto a giugno.