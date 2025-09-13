Milan, le possibili scelte di Allegri per la sfida col Bologna
Milan, le possibili scelte di Allegri per la sfida col Bologna

Stefania Palminteri
Milano
13 Settembre, 15:30
Massimiliano Allegri
Probabile formazione Milan: Allegri conferma il 3-5-2 con alcuni ballottaggi. Tutte le opzioni possibili per la 3ª giornata di Serie A

Domani il Milan andrà in campo contro il Bologna alle 20:45 a San Siro per la terza giornata di Serie A. Una sfida impegnativa e importante per i rossoneri, chiamati a tornare a vincere in casa dopo la sconfitta della prima giornata davanti ai propri tifosi contro la Cremonese.

Probabile formazione e ballottaggi

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2, anche se restano ancora alcuni dubbi. Da valutare le condizioni di giocatori come Pavlovic e Pulisic, reduci da tanti minuti in nazionale: potrebbero essere risparmiati dall’inizio, soprattutto Pulisic, che può risultare molto pericoloso anche a gara in corso.

La possibile formazione del Milan (3-5-2):
Maignan in porta;
-centrali Tomori, Gabbia e uno tra Pavlovic e De Winter;
-a centrocampo sugli esterni Saelemaekers ed Estupiñán, in mezzo Modric con due posti contesi tra Loftus-Cheek, Rabiot e Fofana;
-in attacco Gimenez con il supporto di Pulisic, in ballottaggio con Loftus-Cheek che in caso potrebbe essere avanzato di qualche metro.
A partita in corso pronto Nkunku: Allegri ha spiegato che è in leggero ritardo di condizione ma ha circa mezz’ora nelle gambe.

