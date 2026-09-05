Dopo aver ottenuto due successi nelle prime due partite del campionato, la squadra del Milan guidata da Ruben Amorim si prepara per il suo primo grande confronto di questa stagione, valido per la terza giornata della Serie A. L'incontro con la Juventus si svolgerà all'Allianz Stadium, con inizio fissato per domenica 6 settembre alle 20:45. Di seguito sono elencate tutte le informazioni necessarie riguardo alla partita: formazioni probabili, ultime notizie, arbitri e dove assistere al match.

FORMAZIONE PROBABILE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic21 Chukwueze 14 Modric 80 Musah 33 Bartesaghi12 Rabiot 70 Cisse9 G. Ramos

In panchina: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 2 Estupinan, 30 Jashari, 28 Comotto, 56 Saelemakers, 22 D. Moreira, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Chukwueze-Moreira (60-40), Bartesaghi-Estupinan (60-40), Cisse-Saelemaekers (60-40)

Indisponibili: /

Infortunati: Gabbia

Squalificati: /

Diffidati: /

Le ultime dai campi

In vista di questo primo grande incontro della stagione, Ruben Amorim schiererà la sua formazione ideale: il 3-4-2-1. Maignan sarà confermato tra i pali, con la fascia di capitano al suo braccio. De Winter giocherà al centro della difesa, considerando che Gabbia potrebbe non partecipare, insieme al nuovo arrivato Gila e a Pavlovic. Sulle fasce, in attesa di vedere all'opera Diego Moreira, ci saranno Chukwueze e Bartesaghi, i quali sono leggermente avvantaggiati rispetto al belga e a Estupinan nella loro sfida per avere un posto. In attacco, Pulisic entrerà a partita in corso, quindi Cisse sarà titolare fin dall'inizio, nonostante il ritorno di Saelemaekers; insieme a loro, a supportare Goncalo Ramos, ci sarà Rabiot nel ruolo di trequartista, che avrà l'opportunità di partire titolare per la prima volta. A centrocampo, insieme a Modric, sarà confermato Musah, che ha un vantaggio su Jashari. Tomori è stato convocato dopo essere stato reintegrato nella squadra. Prima convocazione per il nuovo acquisto Hutchinson.