Yacine Adli, il leader silenzioso con vero cuore rossonero

Adli leader silenzioso, tanto che a confermarlo è stato il neo acquisto Chukwueze nella prima conferenza stampa dicendo:" Adli è molto divertente, viene spesso da me a chiedermi se ho capito tutto". Yacin è un milanista vero, sempre sotto la curva nel bene e nel male mettendoci sempre la faccia. In tanti vorrebbero vederlo in campo, non solo per il suo carattere, ma anche per le capacità da giocatore, poco apprezzate dal tecnico ma non dal mondo rossonero. Dopo il match del Milan contro il Novara vinto per 4-2, che l'ha visto in campo tra gli undici rossoneri schierati dal primo minuto, sulle storie Instagram ha pubblicato una foto. La foto ritraeva lui in un momento di gioco accompagnata da delle parole d'amore verso il club: "Ovunque tu sarai io ci sarò", concludendo il tutto con due cuori uno rosso e uno nero.