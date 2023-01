Milan, voci di mercato. Maldini e Massara pensano a…

Diversi i nomi nel taccuino di Maldini e Massara. Sia per gennaio che per giugno si pensa a ...

Redazione Il Milanista

I rossoneri restano vigili sul mercato e vorrebbero sfruttare questi ultimi giorni prima della chiusura a caccia di occasioni di qualità per rinforzare la rosa di Pioli. E si ragiona sia nell'immediato che in ottica futura. Non ci sarebbe solo il giallorosso Nicolò Zaniolo sul taccuino di Maldini e Massara. L'ultimo nome è quello del blaugrana Ilias Akhomach. L'attaccante classe 2004 è in scadenza a fine stagione e probabilmente non continuerà la sua avventura con la maglia del Barcellona.

Altri profili interessanti sono stati pescati in casa Empoli: si tratta di Baldanzi (in gol proprio ieri sera contro l'Inter capitolato a San Siro per 0-1) e Fazzini. Infine si guarda anche in Premier: Allan Saint-Maximin del Newcastle sarebbe uno dei nuovi obiettivi della società rossonera. Il classe 1997 può ricoprire bene la trequarti e sarebbe congeniale al gioco di Pioli. Per tornare all'affare Zaniolo, il Milan le sta tentando tutte. Secondo il Corriere dello Sport non vorrebbe cedere il giocatore senza obbligo di riscatto (nemmeno a certe condizioni). Dal canto suo il ragazzo apprezzerebbe di vestire la maglia rossonera. Il Milan avrebbe offerto un contratto fino al 2026.

E nella trattativa potrebbe rientrare Junior Messias come pedina di scambio. E pensare che Zaniolo era già finito nelle mire del Milan quest'estate prima di concentrare l'attenzione sul belga ex Brugge Charles De Ketelaere. Inoltre il giallorosso potrebbe essere perfetto e utilizzabile in diversi modi. Sia al posto di Messias e Saelemaekers (dal lato opposto rispetto a Leao, per intenderci), sia come "sostegno" alla punta (quindi alle spalle di Giroud) o infine da falso nueve. Insomma un vero jolly per Pioli. Al momento il ragazzo vorrebbe solo il Milan che offrirebbe al massimo 20-22 milioni di euro per un giocatore con il contratto in scadenza tra un anno e mezzo. A questo punto resta da capire se la Roma ha intenzione di accettare o meno le condizioni dei rossoneri o tenersi il giocatore.