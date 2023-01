Sarri: “Vedremo il miglior Milan. Sono forti, saranno ancora più motivati!”

Sullo scontro contro il Milan: “Bisogna essere consapevoli di affrontare i campioni d'Italia. Il Milan ci ha sempre messo in difficoltà e non possiamo essere superficiali. Sono forti, hanno perso un derby e saranno più motivati e determinati. Non contano le loro condizioni non ottimali, credo che vedremo il miglior Milan. Dentro la nostra testa bisogna però vedere l'opportunità che ci dà la partita. Giocheremo consapevoli di sfruttare un'opportunità”.