Viviano: “Leao punta? Una delle più grandi follie degli ultimi anni”

Emiliano Viviano critica la scelta di schierare Rafael Leao centravanti: le dichiarazioni dell’ex portiere sul ruolo del numero 10 rossonero.

Intervenuto al podcast Cose Scomode, sul canale YouTube di Aura Sport, l’ex portiere Emiliano Viviano è intervenuto insieme ad altri ospiti parlando di Serie A e, tra le altre cose, è entrato nel merito del Milan. Parlando dei rossoneri ha criticato in particolare l’impiego di Rafael Leao come prima punta, ruolo che secondo lui proprio non può fare per caratteristiche Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Viviano

Su Leao schierato da prima punta:

“Per me personalmente è una delle più grandi follie che ho visto negli ultimi 10 anni. Pensare di mettere lì davanti uno che già fa fatica… Ma io non ce l’ho con Allegri che l’ha messo lì per necessità, il mio discorso non è contro Massimiliano Allegri che lo fa giocare centravanti, ma con chi diceva che ci può giocare. Già fa fatica quando deve pensare a schieramenti chiusi, figurati a giocare spalle alla porta”.