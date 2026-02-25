Milan, le top news di giornata

Milan, sono ripresi gli allenamenti verso la Cremonese: le condizioni di Gabbia e Leao, le novità su Gimenez e la possibile data del derby.

Nella giornata di ieri c’è stata la ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica contro la Cremonese. Da sottolineare anche la presenza dell’AD Giorgio Furlani, che ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra dopo la deludente sconfitta contro il Parma. Gli allenamenti proseguiranno anche oggi e sarà importante monitorare la condizione di alcuni giocatori. Uno su tutti Matteo Gabbia, che a causa di un risentimento muscolare accusato nel riscaldamento del match contro il Parma si era fermato: da capire se il recupero per la Cremonese sarà possibile.

Da tenere d’occhio anche Rafael Leao, alle prese con la solita infiammazione che continua a dare qualche fastidio. Ieri ha interrotto l’allenamento in anticipo, non dovrebbe essere nulla di preoccupante, ma per la gara di domenica non è escluso che possa partire dall’inizio qualcun altro al suo posto qualora non dovesse recuperare al top nei prossimi giorni.

La prossima settimana avremo maggiori novità invece in merito al rientro di Santiago Gimenez, che dopo un controllo avrà o meno il via libera per riprendere la riatletizzazione.

Possibile data del derby

Nel frattempo, vista l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League, spunta la possibile data del derby: sabato 7 marzo alle 20.45 oppure domenica 8 alla stessa ora, con la seconda opzione al momento più probabile. L’esito definitivo è atteso per venerdì.