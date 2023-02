In vista di Milan-Atalanta: Gasperini fa il punto dell’infermeria

Gian Piero Gasperini è reduce da una brutta sconfitta in casa contro gli uomini di Baroni che hanno vinto con quasi tutte le big del campionato. Nella sfida di domenica sera contro il Milan c'è in ballo uno scontro diretto per il posto Champions . L'opportunità per i nerazzurri sarebbe quella di raggiungere proprio i rossoneri a 44 punti in classifica assieme (attualmente) alla Roma di José Mourinho reduce dalla vittoria in casa contro l' Hellas Verona.

L'Atalanta ritroverà Scalvini e De Roon. Out invece Demiral per squalifica. Le condizioni di Pasalic sono da monitorare e non è detto che possa essereci a San Siro. Due che di sicuro mancheranno all'appello saranno Zapata e Hateboer. Oggi per gli uomini di Gasperini è prevista una doppia seduta a Zingonia a porte chiuse. Il Diavolo si sta riprendendo dall'incubo di gennaio ed ha incassato il terzo 1-0 consecutivo (tra campionato e Champions League). Archiviata la crisi per mister Pioli ora i rossoneri pensano a battere l'Atalanta e tallonare l'Inter secondo in classifica e oggi impegnata contro il Porto. Per parlare di lotta Champions più in ritardo e meno continua invece la Lazio di Maurizio Sarri così come l'Atalanta, attualmente al sesto posto in classifica, dopo la sconfitta al Gewiss Stadium contro i giallorossi. Intanto, parlando di mercato, grande attenzione. Ora basta, Maldini ha deciso: "Manderà via questi due giocatori!" <<<