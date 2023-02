Mercato Milan / Basta! Maldini ha deciso: “Manderà via questi 2 giocatori” | News

Per prima cosa si valuteranno i giocatori attualmente in prestito. Da definire il destino di Brahim Diaz , che il Milan vorrebbe riscattare dal Real Madrid. Più difficile la riconferma di gente come Vranckx e Dest , che viaggiano verso l'addio. Sicura invece la partenza di Bakayoko . Occhio però poi anche a quei giocatori di proprietà del Milan che potrebbero essere ceduti.

In questo caso, il nome più pesante in ballo è quello di Rafael Leao. Senza rinnovo, il portoghese sarà certamente messo sul mercato. Ma Maldini avrebbe le idee molto chiare in particolare su altri due giocatori di un certo peso che potrebbero veramente essere agli ultimi mesi in rossonero <<<