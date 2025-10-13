Milan-Como a Perth, Maignan: “Sono d’accordo con Rabiot”

Mike Maignan si schiera con Rabiot e critica la decisione di giocare Milan-Como in Australia: "stiamo perdendo una partita in casa".

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Islanda-Francia, il portiere del Milan e della nazionale francese Mike Maignan è tornato sull’argomento che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni: la decisione di giocare Milan-Como, prevista per i primi di febbraio, a Perth, in Australia.

Maignan dalla parte di Rabiot

Il portierone rossonero ha espresso la propria opinione in linea con quella del compagno di squadra e di nazionale Adrien Rabiot, che pochi giorni fa aveva criticato la scelta giudicandola “una follia”.

Ecco le parole di Maignan:

“Sono assolutamente d’accordo con Adrien Rabiot. Si dimenticano molte cose, pensano molto all’aspetto finanziario. È una partita del campionato italiano, non capisco perché si giochi all’estero. Inoltre, stiamo perdendo una partita in casa, anche se i nostri obiettivi sono alti e non dovremmo lasciare nulla al caso”.