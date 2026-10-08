L'ex calciatore Christian Vieri ha affermato che con l'arrivo di Gonçalo Ramos, il Milan ha finalmente a disposizione un attaccante di grande valore dopo tanti anni

che è stato attaccante per squadre importanti come il Milan e la Juventus, ha concesso un'intervista approfondita alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha discusso riguardo le sue due ex squadre e l'ingresso dinel club rossonero: "Milan e Juventus in lotta per lo scudetto o solo per la Champions? Buona la seconda opzione. Tuttavia, con Gonçalo Ramos, come si è visto anche con il Portogallo, finalmente il Milan ha trovato un grande attaccante dopo tanti anni. Ma, come tutti i centravanti, ha bisogno di un maggior supporto. Vuoi i gol? Serve che riceva più palloni. Altrimenti è difficile determinare se potrà esprimere il suo potenziale. "

Il calendario dei prossimi 28 giorni del Milan

Domenica 11 ottobre - Sassuolo-Milan Serie A

Giovedi 15 ottobre - Salisburgo-Milan Europa League

Domenica 18 ottobre - Milan-Atalanta Serie A

Giovedi 22 ottobre - Bournemouth-Milan Europa League

Domenica 25 ottobre - Udinese-Milan Serie A

Mercoledi 28 ottobre - Milan-Bologna Serie A

Sabato 31 ottobre - Milan-Inter Serie A

Giovedì 5 novembre - Milan-Ferencvaros Europa League

Domenica 8 novembre - Genoa-Milan Serie A