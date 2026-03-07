Vieri: “Derby partita speciale, può succedere di tutto”

Christian Vieri analizza il derby di Milano: il confronto tra gli attacchi di Milan e Inter e l’importanza di una sfida imprevedibile.

Intervistato da la Repubblica in vista del derby di Milano, il doppio ex di Milan e Inter Christian Vieri ha detto la sua sull’attesissimo confronto e in particolare ha analizzato gli attacchi delle due squadre. Ecco un estratto.

Le parole di Vieri in vista del derby

“L’Inter ha dieci punti di vantaggio, partiamo da qui. Ha ottenuto una grande vittoria contro il Genoa dopo l’uscita dalla Champions, e non era facile. Il Milan ha vinto a Cremona e sta facendo una stagione incredibile. Quello di Max è un lavoro straordinario, bisogna dirgli bravo: ha riportato il Milan in alto. L’Inter però ha un passo impressionante in campionato. Sono due squadre forti e il derby resta sempre una partita speciale: può succedere di tutto. Bisogna essere concentrati. L’Inter deve ricordarsi che il Milan l’ha battuta negli ultimi anni togliendole dei trofei”.

Il focus sugli attacchi delle due squadre:

“I due attacchi sono molto competitivi. L’Inter è messa molto bene, ha più giocatori che stanno facendo benissimo. Pio Esposito è esploso quest’anno, Bonny sta facendo bene. Il Milan ha preso un nuovo centravanti a gennaio, Füllkrug, che deve ancora trovare continuità, ma resta pericoloso. E Leao è sempre imprevedibile: può sparire per cinque minuti e poi segnarti due gol in due minuti. È difficile da marcare, difficile da capire. Gli attaccanti decidono le partite e San Siro sarà strapieno: è bellissimo per il pubblico”.

Sulle parole di Leao, il derby come ‘vita o morte’:

“La vita e la morte sono un’altra cosa. Ma sono partite che vuoi giocare. Sono quelle per cui fai il calciatore: San Siro pieno, ti guarda tutto il mondo. Io ho giocato derby contro i giocatori più forti del mondo. Vincere è fondamentale per la città, per i tifosi, per la squadra”.