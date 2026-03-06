Milan, Braglia sul derby e Allegri: le parole

Manca sempre meno al derby e Allegri è al centro di diversi dibattiti in relazione a questa partita molto importante

A poche ore dal Derby della Madonnina tra Milan e Inter, che si disputerà domenica alle 20. 45 a San Siro, l’ex portiere del Milan, Simone Braglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il programma Maracanà su TMW Radio. Ha parlato del tecnico Massimiliano Allegri e dell’imminente confronto tra le due squadre.

Allegri è troppo protetto?

“Ha svolto un buon lavoro, ma quest’anno non ha partecipato a competizioni europee. Se lo confrontiamo con il Napoli di Conte, ha ottenuto risultati simili, ma mi sarei aspettato qualcosa di meglio. Aveva le opportunità per stare più vicino all’Inter. Ha perso punti in partite decisive, come quelle contro Pisa, Genoa e Parma, solo per citare alcuni esempi. La qualità della rosa del Milan era tale da poter competere con quella dell’Inter, quindi mi sarei augurato di più”.

Cosa ne pensa del match Milan-Inter?

“Secondo me, l’Inter ha già conquistato la vittoria. Chi sarà decisivo? Indico Maignan e le sue parate”.