Verso Milan-Torino: le possibili scelte di Allegri

Tra due giorni ci sarà l’occasione di rialzare la testa per il Milan. Dopo la sconfitta contro la Lazio, che oltre alla delusione per uno scudetto che ormai è diventato impossibile, ha lasciato molte scorie negative. Per smaltire la delusione e la negatività occorre tornare alla vittoria. Vediamo ora quelle che si prospettano essere le possibili scelte di Allegri in vista del match contro il Torino.
Difficile ipotizzare un cambio modulo
Si è vociferato in questi giorni della possibilità del passaggio alla difesa a 4, con il conseguente attacco a tre che metterebbe nel loro ruolo ideale Pulisic e Leao. Tuttavia l’idea del 4-3-3, nell’ottica di Allegri, per il momento rimane una pista da utilizzare in caso di necessità a gara in corso. Magari verrà utilizzato di più il prossimo anno, ma nelle partite che restano, il canovaccio tattico iniziale rimane il 3-5-2.
Parlando degli effettivi. In porta ovviamente Maignan; difesa a tre con i soliti Tomori, De Winter e Pavlovic. Esterni di fascia: a destra Saelemaekers e a sinistra Bartesaghi. Centrocampo diretto da Modric al centro, con Rabiot sul centro-sinistra al rientro dalla squalifica, mentre sul centro-destra c’è il ballottaggio tra Fofana e Ricci.
In attacco ci sono un po’ di dubbi: Pulisic e Leao hanno deluso ultimamente, ma sulla carta sono loro i titolari e i giocatori chiave di questo Milan. Sono entrambi fuori ruolo, ma la sensazione è che possano essere confermati dall’inizio.