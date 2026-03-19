La designazione arbitrale per Milan-Torino: dirige Fourneau

Milan-Torino, ufficiale la designazione arbitrale: Fourneau sarà il direttore di gara, Nasca e Maresca al VAR.

Dopo la brutta sconfitta contro la Lazio, è già tempo di pensare alla prossima sfida. Sabato alle 18.00 il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Torino. Ecco il team arbitrale scelto per dirigere il match.

La squadra arbitrale scelta da Rocchi

L’AIA ha da poco reso note le designazioni arbitrali per la trentesima giornata di Serie A: il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la direzione della gara tra Milan e Torino a Francesco Fourneau, della sezione di Roma 1. Insieme a lui ci saranno Rossi e Moro come assistenti, mentre Doveri sarà il quarto uomo. Al VAR invece ci saranno Nasca e Maresca.