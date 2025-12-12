Verso Milan-Sassuolo, possibile chance dal 1’ per Jashari

Milan-Sassuolo, Allegri valuta un leggero turnover: Jashari potrebbe far rifiatare Modric davanti alla difesa in vista della Supercoppa.

Due giorni a Milan-Sassuolo e mister Massimiliano Allegri sta valutando il da farsi a livello di formazione per affrontare i neroverdi. In attacco ci saranno le assenze pesanti di Leao e Gimenez. Insieme a Pulisic, dovrebbe quindi partire ancora Nkunku, ma c’è anche l’opzione Loftus-Cheek spostato in avanti, con Ricci a centrocampo.

A proposito della mediana, resta da capire se verrà forzato o meno il rientro di Fofana (difficile), ma oltre a questo, Allegri sta pensando ad un leggero turnover e a far rifiatare Modric. Al suo posto potrebbe quindi giocare Jashari davanti alla difesa. In vista dei diversi impegni ravvicinati, con la Supercoppa della prossima settimana, il tecnico potrebbe gestire il croato e dare ulteriore minutaggio proprio a Jashari.

Salgono le quotazioni di Jashari

Jashari che, nel match di Coppa Italia contro la Lazio, nonostante la sconfitta rossonera, ha mostrato una buona condizione fisica e un promettente adattamento, considerando anche l’infortunio che lo aveva fermato ad agosto appena arrivato. Ancora non è detta, ma è un’opzione concreta che Allegri sta valutando, così come quella di far rigiocare sulla fascia sinistra Estupinan al posto di Bartesaghi.

Seguiranno aggiornamenti: con la rifinitura di domani potremo eventualmente confermare queste possibilità.