Milan, Modric. “Far parte di questo club è un sogno che si realizza”

Le parole di Luka Modric in occasione del Gazzetta Sports Awards: "Allegri: è un vincente, mi ha sorpreso per la sua personalità".

In occasione dei Gazzetta Sports Awards, uno dei premiati è stato proprio il centrocampista rossonero Luka Modric, che ha ricevuto il premio Leggenda. Dal palco ha detto qualche parola sulla sua avventura al Milan e su mister Allegri. Ecco un estratto.

Le parole di Modric

“Quando ero bambino guardavo il calcio italiano e la mia squadra preferita era il Milan. Far parte di questo club è un sogno che si realizza. Sono contento di lavorare con Allegri: è un vincente, mi ha sorpreso per la sua personalità. All’estero non si comprende quanto sia alto il livello del campionato italiano. È molto tosto e competitivo, ma io non sono rimasto sorpreso perché avevo molte informazioni“.

Su come faccia a stare a questi livelli a 40 anni:

“Penso solamente di sentirmi bene, amo ciò che faccio. Mi sento bene fisicamente e mentalmente per continuare a questo livello. Per me è il club italiano più grande, sto apprezzando ogni giorno da quando sono arrivato. Mi sto divertendo e tutto sta andando bene, spero di continuare così“.