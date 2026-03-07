Verso Milan-Inter, Pazzini: “Mi aspetto un derby tattico”

Giampaolo Pazzini analizza il derby tra Milan e Inter: dalla possibile svolta scudetto al lavoro di Allegri e Chivu. Le parole del doppio ex.

Intervistato dal Corriere della Sera in vista del derby di Milano, il doppio ex di Milan e Inter, Giampaolo Pazzini ha detto la sua in merito a che tipo di gara aspettarsi, alle possibili ripercussioni nella corsa scudetto e ha commentato anche il lavoro dei due allenatori, Allegri e Chivu. Ecco un estratto.

Le parole di Pazzini sul derby

“Il derby è sempre meraviglioso, ma non mi aspetto una gara spettacolare. Le squadre staranno attente, forse rischieranno qualcosa nel secondo tempo perché entrambe vorranno vincere. In generale, mi aspetto un derby tattico”.

Se in caso di vittoria l’Inter si aggiudica di fatto lo scudetto:

“Sì, inutile girarci intorno. Un +13 sarebbe decisivo. Anche 10 punti sono comunque tanti perché l’Inter avrà poi soltanto la Coppa Italia. Vincere il derby darebbe entusiasmo al Milan, che avrebbe voglia di provarci. Però vedo l’Inter molto favorita per la vittoria finale”.

Sul lavoro dei due allenatori, Allegri e Chivu:

“Entrambi hanno fatto un lavoro stupendo. Allegri ha ridato un’identità al Milan, che ora lotta per le posizioni che gli competono. Anche Chivu sta facendo qualcosa di importante. Attorno a lui c’era tanto scetticismo, ma ha ridato energia e anima a una squadra che l’anno scorso era uscita molto demoralizzata. Ha rivitalizzato tutti e ha fatto in modo che questa squadra dominasse la Serie A”.