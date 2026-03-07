Verso Milan-Inter: le probabili formazioni della vigilia

Siamo alla vigilia dell’attesissima sfida tra Milan e Inter, in programma domani sera alle 20.45. Ha da poco parlato il mister rossonero Massimiliano Allegri in conferenza: vediamo ora quelle che si prospettano essere le probabili formazioni del match.
I ballottaggi della vigilia e le possibili scelte
Partendo dal Milan, la parola d’ordine per quanto riguarda la probabile formazione sembra essere continuità, anche perché si va verso la conferma della stessa squadra vista domenica scorsa a Cremona. Restano però aperti alcuni ballottaggi. Quello principale, che verrà sciolto probabilmente all’ultimo, è tra Bartesaghi ed Estupinan, con l’ecuadoriano leggermente in vantaggio visto che Bartesaghi si è allenato soltanto ieri. Questa dovrebbe essere l’unica differenza rispetto alla partita vinta con la Cremonese, almeno inizialmente.
Gli altri ballottaggi sono Fofana-Ricci a centrocampo e Pulisic-Nkunku in attacco, con Fofana e Pulisic al momento in vantaggio. Riassumendo:
Milan (3-5-2)
Maignan;
Tomori, De Winter, Pavlovic;
Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan;
Pulisic, Leao
Per quanto riguarda invece l’Inter, sappiamo già che non ci sarà Lautaro Martinez, ma tolta questa assenza, seppur pesante, Chivu dovrebbe schierare i titolari. Previsto il rientro di Calhanoglu dal primo minuto, con i recuperi importanti di Bonny e Dumfries da utilizzare a partita in corso. Dumfries sarebbe un titolare, ma è rientrato da poco da un lungo infortunio e per questo Luis Henrique dovrebbe essere di nuovo confermato dall’inizio sulla fascia destra.
Inter (3-5-2)
Sommer;
Bisseck, Akanji, Bastoni;
Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco;
Pio Esposito, Thuram