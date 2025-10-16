Verso Milan-Fiorentina: le ultime da Milanello

Il Milan prepara la sfida con la Fiorentina: attesi gli esami per Pulisic, Rabiot ed Estupinán. Allegri studia le possibili alternative.

Il Milan inizierà di fatto oggi a preparare la sfida contro la Fiorentina, in programma domenica, dato che da oggi rientreranno alla base gli ultimi nazionali e arriveranno anche le valutazioni mediche sui giocatori acciaccati. Valutazioni che al momento tengono con il fiato sospeso tifosi e allenatore, visto che riguardano tre titolari.

Attesa per gli esami di Pulisic, Rabiot ed Estupinan

Oggi sono previsti gli esami per Pulisic, Rabiot ed Estupinán. Per l’americano filtra un certo pessimismo: quasi sicuramente salterà la Fiorentina e, probabilmente, anche qualche altra partita. Si parla di una possibile lesione muscolare al bicipite femorale. Inutile fasciarsi la testa prima del tempo, ma è probabile che resterà fermo alcune settimane.

Per quanto riguarda Rabiot ed Estupinán, invece, siamo più ottimisti. Il francese aveva rimediato una botta al polpaccio in nazionale, mentre l’ecuadoriano aveva subito una lieve distorsione alla caviglia, sempre durante gli impegni con la sua selezione. Entrambi hanno saltato la loro ultima gara delle rispettive nazionali e a rigor di logica, dovrebbero aver già riassorbito i loro problemi fisici.

In attesa degli esiti ufficiali degli esami, la sensazione è che entrambi potranno essere disponibili per domenica. Solo una volta chiarito il quadro sugli infortunati, Allegri potrà iniziare a ragionare sulle scelte di formazione vere e proprie.