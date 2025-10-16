Milan, Saelemaekers meno grave del previsto: le novità

Buone notizie per il Milan: l’infortunio di Saelemaekers è meno grave del previsto. Può anticipare i tempi, ecco quando può tornare

Alexis Saelemaekers ha recentemente riportato un infortunio muscolare al flessore mentre era impegnato con la propria nazionale, il Belgio. Ad inizio settimana ha fatto ritorno a Milano, dove è stato valutato dallo staff medico del Milan che ha riscontrato una lesione.

Possibile rientro anticipato

Secondo le ultime notizie che arrivano da Milanello, l’infortunio dovrebbe essere meno grave del previsto: Saelemaekers potrebbe rientrare a pieno regime in anticipo rispetto alle prime previsioni. C’è chi parla addirittura di un possibile recupero lampo e di un ritorno a disposizione già contro la Fiorentina. Tuttavia, ad essere realistici, se davvero si trattava di una lesione come riportato nei giorni scorsi, appare molto difficile un suo impiego già da questa domenica.

Lo staff medico del Milan, fin da inizio stagione, ha mostrato una gestione prudente dei giocatori, preferendo non forzare i rientri. La stagione è ancora lunga e non avrebbe senso rischiare di aggravare un infortunio lieve come questo.

In ogni caso, un miglioramento c’è stato: il calciatore non sente più dolore, quindi si può ipotizzare un rientro già per la sfida di venerdì 24 contro il Pisa. Nel frattempo Allegri dovrà pensare a come sostituirlo questa domenica: o con Athekame ruolo per ruolo, oppure valutando un cambio modulo.