Oggi alle 20. 45, il Milan guidato da Ruben Amorim affronterà la Juventus nel secondo incontro di alto livello di questa terza giornata di Serie A, considerando che si potrebbe includere anche Roma-Atalanta in questo contesto. I sostenitori si aspettano sicuramente prestazioni superiori rispetto agli ultimi esiti di questo scontro, anche grazie ai due allenatori in panchina pronti a sorprendere con strategie inaspettate.

Sarà interessante osservare come ognuno dei due cercherà di limitare e mettere in difficoltà l'avversario, soprattutto perché le alternative, sia strategiche che non, non mancano a entrambi. Riguardo alla partita allo Stadium, La Gazzetta dello Sport ha titolato questa mattina: "È l'incontro per ritrovare la grandezza". Il confronto contro la Juventus di domenica sera darà indicazioni su quale possa essere il percorso del Milan in questa stagione. La squadra rossonera ha deluso negli ultimi due anni rispetto alle aspettative, escluse le vittorie in Supercoppa Italiana, ma quest'anno mira a sfruttare il nuovo ciclo guidato da Ruben Amorim, fortemente promosso da Gerry Cardinale.

In merito al Milan, Billy Costacurta ha espresso le sue opinioni durante un’intervista a Sportitalia, a margine del Legends Show di padel.

Le parole di Billy Costacurta riguardo le aspettative per il Milan in questa stagione

"Il fatto che il Milan adotterà uno stile di gioco offensivo è già un segnale positivo. Personalmente, mi accontenterei di un gioco capace di far innamorare nuovamente il pubblico sugli spalti, dato che questo non è accaduto negli ultimi anni. Per il resto, attendiamo e mi sembra prematuro esprimere giudizi negativi su questo Milan. "