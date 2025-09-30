Verso Juve-Milan: due cambi per Allegri

Milan verso la sfida con la Juventus: Allegri pronto a due cambi obbligati, con Bartesaghi e De Winter pronti a sostituire Estupinán e Tomori

Il Milan ha superato il primo big match della stagione, ma ad aspettarlo al varco ce n’è subito un altro: domenica prossima i rossoneri affronteranno infatti la Juventus a Torino.

Chi sostituirà Estupinán e Tomori?

A differenza della Juve, impegnata domani sera in Champions League contro il Villarreal, il Milan potrà preparare la partita con calma, tuttavia ci sono alcune defezioni da segnalare rispetto al match vinto col Napoli. Mancherà sicuramente Estupinán per squalifica, visto rosso dello scorso match, mentre Tomori ha accusato un problema muscolare all’adduttore e, anche se la decisione definitiva non è ancora stata presa, probabilmente non verrà rischiato. Come li sostituirà Allegri? Le soluzioni per il momento sembrano essere abbastanza scontate, con i sostituti naturali ruolo per ruolo. Al posto dell’esterno ecuadoriano ci sarà Bartesaghi, entrato bene in partita domenica contro il Napoli, è il sostituto designato di Estupinán sulla fascia sinistra. Al posto di Tomori, invece, ci sarà De Winter, il primo cambio tra i centrali difensivi ed ex Juve tra l’altro.

Per il resto, la formazione dovrebbe rimanere molto simile a quella scesa in campo a San Siro contro il Napoli, in attacco ci sono le alternative importanti Nkunku e Leao, che potrebbero contendere a Gimenez una maglia da titolare, ma per il momento el bebote rimane favorito.