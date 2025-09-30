Milan, Capello: “In Serie A Modric domina, De Bruyne passeggia”

Fabio Capello analizza Modric e De Bruyne dopo Milan-Napoli. Il croato del Milan stravince il duello e sorprende su tutti gli aspetti.

L’ex tecnico rossonero Fabio Capello era presente a San siro domenica sera per assistere a Milan-Napoli e in merito alla sfida vinta dai rossoneri è stato recentemente intervistato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare ha commentato il confronto tra Luka Modric e Kevin De Bruyne, i due campioni ora un po’ in là con gli anni, specialmente il croato, arrivati nel nostro campionato in estate. Ecco un estratto delle sue parole:

L’analisi di mister Capello

“Se De Bruyne ha perso il duello con Modric? Assolutamente. Modric domina in Serie A, mentre De Bruyne a San Siro non ha dominato, anzi… A me pare fatichi a trovare la posizione, passeggia per il campo senza dare l’impressione di sentirsi a suo agio. Poi chiaro, un paio di volte ti fa il passaggio che altri manco immaginano. Ma il suo impatto è molto estemporaneo. Modric è incredibile. Che avesse qualità, visione di gioco e personalità lo davamo tutti per scontato: sono doni che non perdi con l’età. Chi, però, immaginava fosse ancora così straordinario dal punto di vista fisico? E poi, dopo aver vinto tutto a Madrid, Luka è ancora lì che si lancia in tackle e fa la corsa in più per difendere il vantaggio. È un campione e mi sembra senta e si giovi del peso della responsabilità di essere leader pure al Milan”.