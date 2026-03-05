Verso il derby, le ultime da Milanello: Bartesaghi a parte

Le ultime da Milanello in vista del derby: Bartesaghi si allena a parte, Estupinan verso la titolarità. Conferenza di Allegri sabato alle 12.

Il Milan ha proseguito stamattina gli allenamenti in vista del derby di Milano in programma domenica sera alle 20.45.

In base a quanto riportato dal giornalista inviato a Milanello Antonio Vitiello su X, Davide Bartesaghi non si è allenato con il resto del gruppo ma ha svolto un lavoro personalizzato. A meno di stravolgimenti, questo rende difficile ipotizzare un suo impiego, ancor meno dal primo minuto: salgono pertanto le quotazioni di Pervis Estupinan per partire titolare sulla fascia sinistra.

Dopo l’operazione si è fatto rivedere a Milanello anche Matteo Gabbia che, oltre a salutare i compagni, ha iniziato le terapie volte al recupero.

Segnaliamo infine che la conferenza stampa pre-derby di mister Massimiliano Allegri si terrà sabato alle ore 12.