Il Milan ha proseguito stamattina gli allenamenti in vista del derby di Milano in programma domenica sera alle 20.45.
In base a quanto riportato dal giornalista inviato a Milanello Antonio Vitiello su X, Davide Bartesaghi non si è allenato con il resto del gruppo ma ha svolto un lavoro personalizzato. A meno di stravolgimenti, questo rende difficile ipotizzare un suo impiego, ancor meno dal primo minuto: salgono pertanto le quotazioni di Pervis Estupinan per partire titolare sulla fascia sinistra.
Dopo l’operazione si è fatto rivedere a Milanello anche Matteo Gabbia che, oltre a salutare i compagni, ha iniziato le terapie volte al recupero.
Segnaliamo infine che la conferenza stampa pre-derby di mister Massimiliano Allegri si terrà sabato alle ore 12.
Verso il derby, le ultime da Milanello: Bartesaghi a parte
Riccardo Focolari – 5 Marzo, 14:30
Le ultime da Milanello in vista del derby: Bartesaghi si allena a parte, Estupinan verso la titolarità. Conferenza di Allegri sabato alle 12.
Il Milan ha proseguito stamattina gli allenamenti in vista del derby di Milano in programma domenica sera alle 20.45.