Capello sul Milan: “Deve sperare non si faccia male nessun altro”

Derby di Milano, Capello analizza il momento del Milan: emergenza in difesa senza Gabbia e Bartesaghi e focus sull’atteggiamento di Leao.

In vista del derby di Milano, lo storico ex mister rossonero Fabio Capello ha analizzato le due squadre sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Noi riportiamo la parte dedicata al Milan, in cui ha parlato dell’assenza pesante di Gabbia e di quella probabile di Bartesaghi in difesa, ma anche dell’atteggiamento che dovrebbe avere Leao, che ha dato la carica a tutto l’ambiente rossonero con le sue dichiarazioni. Ecco un estratto.

Le parole di Capello

“L’aspetto più difficile per il Milan è l’emergenza tra i difensori, con Allegri che deve far fronte a infortuni come quelli di Bartesaghi e Gabbia: deve assolutamente sperare che non si faccia male nessun altro. In attacco mi immagino dall’inizio la coppia Pulisic e Leao e ho sentito il portoghese a parole molto grintoso e determinato: ecco, mi piacerebbe vederlo così determinato anche in campo, a mostrare con agonismo tutta la sua qualità, che è innegabile. Però molte volte finisce per assentarsi per alcuni tratti della partita e invece per lui è ora di questo salto importante”.