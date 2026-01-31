Verso Bologna-Milan, la probabile formazione rossonera

Manca ancora qualche giorno al posticipo della ventitreesima giornata, nel quale il Milan affronterà il Bologna al Dall’Ara. Vediamo ora le possibili scelte di mister Massimiliano Allegri a tre giorni dalla sfida, anche se ci sono ancora diversi dubbi e ballottaggi che verranno chiariti solo a ridosso del match.
La premessa è che, a meno di imprevisti legati al mercato, saranno tutti a disposizione. Mancherà solo il lungodegente Gimenez. Allegri avrà quindi l’imbarazzo della scelta in alcuni ruoli chiave, come il centrocampo e l’attacco.
Le possibili scelte di Allegri
In porta ovviamente ci sarà Maignan. Difesa a tre con Gabbia sicuro del posto al centro; il pienamente recuperato Pavlovic potrebbe invece mettere in discussione gli altri due, che comunque hanno funzionato nelle ultime settimane: Tomori e De Winter. Si giocano due maglie in tre. Al momento è difficile immaginare una panchina per De Winter, vista la forma attuale e anche il gol segnato alla Roma. Più probabile un ballottaggio tra Tomori e Pavlovic, che verrà sciolto solo all’ultimo.
Sulle fasce si va abbastanza sul sicuro con Saelemaekers e Bartesaghi dall’inizio. A centrocampo ci sono due certezze, Modric e Rabiot, mentre il ballottaggio riguarda il ruolo di mezzala destra tra Ricci, Fofana e Loftus-Cheek. Dopo due presenze consecutive da titolare per Ricci, è possibile un rilancio dall’inizio di Fofana, reduce da due panchine di fila.
In attacco c’è Leao, che non è al top per il problema all’adduttore che si porta dietro da tempo, ma dovrebbe comunque partire dall’inizio. Accanto a lui è previsto il ritorno dal primo minuto di Pulisic, dopo la panchina di Roma. Occhio però a Fullkrug, che attende la sua prima chance dall’inizio da quando è arrivato in rossonero.