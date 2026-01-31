Verso Bologna-Milan, la probabile formazione rossonera

Tre giorni a Bologna-Milan: vediamo le possibili scelte di formazione di Allegri. C'è un ballottaggio per reparto.

Manca ancora qualche giorno al posticipo della ventitreesima giornata, nel quale il Milan affronterà il Bologna al Dall’Ara. Vediamo ora le possibili scelte di mister Massimiliano Allegri a tre giorni dalla sfida, anche se ci sono ancora diversi dubbi e ballottaggi che verranno chiariti solo a ridosso del match.

La premessa è che, a meno di imprevisti legati al mercato, saranno tutti a disposizione. Mancherà solo il lungodegente Gimenez. Allegri avrà quindi l’imbarazzo della scelta in alcuni ruoli chiave, come il centrocampo e l’attacco.

Le possibili scelte di Allegri

In porta ovviamente ci sarà Maignan. Difesa a tre con Gabbia sicuro del posto al centro; il pienamente recuperato Pavlovic potrebbe invece mettere in discussione gli altri due, che comunque hanno funzionato nelle ultime settimane: Tomori e De Winter. Si giocano due maglie in tre. Al momento è difficile immaginare una panchina per De Winter, vista la forma attuale e anche il gol segnato alla Roma. Più probabile un ballottaggio tra Tomori e Pavlovic, che verrà sciolto solo all’ultimo.

Sulle fasce si va abbastanza sul sicuro con Saelemaekers e Bartesaghi dall’inizio. A centrocampo ci sono due certezze, Modric e Rabiot, mentre il ballottaggio riguarda il ruolo di mezzala destra tra Ricci, Fofana e Loftus-Cheek. Dopo due presenze consecutive da titolare per Ricci, è possibile un rilancio dall’inizio di Fofana, reduce da due panchine di fila.

In attacco c’è Leao, che non è al top per il problema all’adduttore che si porta dietro da tempo, ma dovrebbe comunque partire dall’inizio. Accanto a lui è previsto il ritorno dal primo minuto di Pulisic, dopo la panchina di Roma. Occhio però a Fullkrug, che attende la sua prima chance dall’inizio da quando è arrivato in rossonero.