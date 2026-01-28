Milan, Gimenez: “Spero di poter rientrare tra…” Le parole

L'attaccante del Milan ha avuto un problema alla caviglia che lo ha tenuto lontano per un po' dai campi: l'intervista di Gimenez

Santiago Gimenez, attualmente in fase di recupero dopo l’intervento alla caviglia avvenuto alcune settimane fa, ha rilasciato un’intervista a ESPN. L’attaccante del Milan ha condiviso le sue riflessioni sull’infortunio, la decisione di sottoporsi a chirurgia e molto altro. Ecco le sue dichiarazioni:

Santi, come sta andando il tuo recupero dall’infortunio alla caviglia?

“È stato un periodo complicato, poiché ci sono state settimane in cui ho giocato nonostante il dolore. L’infortunio è progressivamente peggiorato. Ho dovuto prendere la decisione di fermarmi, ma ora sono concentrato sul presente e sul futuro, senza pensare a ciò che è successo. Ho tanta motivazione perché sento di star recuperando bene e spero di tornare in campo tra qualche settimana”.

È corretto dire che l’infortunio ha iniziato a darti problemi durante la Gold Cup dell’estate passata?

“Sì, è una situazione che dura da molto tempo. All’inizio era solo un fastidio leggero e, da calciatori, quando avvertiamo un po’ di dolore, tendiamo a continuare a giocare. È una cosa normale per noi. Tuttavia, credo che sia stata una scelta sbagliata. Ogni calciatore farebbe lo stesso perché abbiamo la passione per il gioco, ma prima della Gold Cup già accusavo dolore. Col tempo, la situazione è peggiorata e ho capito che era giunto il momento di fermarmi”.

Hai dovuto prendere una decisione riguardo all’intervento chirurgico per prepararti al Mondiale?

“Sì, decisamente. A maggio scorso non potevo credere alla grande opportunità di giocare con il Milan, al Mondiale, con la mia nazionale e la mia gente. Tuttavia, il dolore è aumentato e ho dovuto scegliere: sottopormi all’operazione o meno. È un’annata importante con il Milan e poi c’è il Mondiale, quindi è stata una scelta difficile. Ma ora, dopo un mese dall’intervento, posso affermare che è stata la decisione giusta. Sono davvero contento di essermi operato e non vedo l’ora di tornare in campo più forte”.

Giochi insieme a Christian Pulisic al Milan e siete diventati cari amici. Ti ha supportato durante l’infortunio o la rivalità tra USA e Messico è troppo forte?

“Questo è sempre un argomento di discussione nello spogliatoio. Ci prendiamo in giro o ci chiedono: “Chi è più forte, USA o Messico? ”. Io dico Messico, lui risponde USA ed è una vera battaglia amichevole! Quando scendiamo in campo con le nostre nazionali siamo rivali, ma nello spogliatoio è tra i miei migliori amici. Passiamo molto tempo insieme e spero che, a meno che non giochi contro il Messico, possa avere successo. Ma se gioca contro il Messico, farò il mio dovere per fermarlo! Ma in questo momento difficile è stato davvero un grande amico. Abbiamo molte cose in comune. Entrambi seguiamo la NFL: lui tifa Jets, io Dolphins. A volte vado a trovarlo a casa, facciamo un barbecue e guardiamo la NFL. Insomma, è un super compagno di squadra e un buon amico, ma alla fine, se indossa la maglia degli USA, è un avversario”.

Come vedi le possibilità del Messico e degli Stati Uniti al Mondiale?

“Giocare un Mondiale nel tuo Paese è incredibile, e noi abbiamo questa opportunità. Competere in un Mondiale nella propria nazione è straordinario, e noi abbiamo questa possibilità. Le nostre famiglie saranno lì: è la nostra gente, il nostro stadio, il nostro Paese, quindi dobbiamo essere forti e lo saremo.

Credo che la squadra nazionale degli Stati Uniti sia molto competitiva. Credo che possano arrivare magari ai quarti di finale. Sono forti”.

Sarebbe fantastico affrontare gli utenti americani nel Mondiale per la rivalità che il calcio crea, e i tifosi ne sono entusiasti.Per noi è stato fantastico vincere la Gold Cup l’anno scorso, perché la nostra rivalità è iniziata tanto tempo fa e continua ancora.

Con la caviglia in recupero e un Mondiale all’orizzonte, com’è il 2026 perfetto per Santi Giménez?

“Voglio solo stare bene con la caviglia. Penso che questo sia l’obiettivo principale”.