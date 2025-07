Vázquez: “Modrić è ancora pazzo per il calcio. Sarà uno spettacolo”

Le dichiarazione dell'argentino Franco Vasquez, giocatore della Cremonese, riguardo all'approdo di Luka Modric al Milan

L’arrivo di Luka Modrić al Milan non lascia indifferenti nemmeno chi, oggi, è considerato suo ‘rivale’. Tra i tanti a commentare il colpo rossonero c’è anche Franco Vázquez, fantasista della Cremonese, che ha avuto il privilegio di affrontare il fuoriclasse croato per diversi anni in Liga. “Ho giocato contro di lui per cinque anni quando ero al Siviglia“, racconta Vázquez. Modrić, che ha compirà a breve 40 anni, ha accettato la sfida di approdare in Serie A con la maglia del Milan, una scelta che ha acceso la mente dei tifosi e attirato l’attenzione di tanti ex avversari.

La voglia di Modrić

“A quell’età avere ancora quella voglia, quella fame… gliela leggi negli occhi. È ancora pazzo per il calcio”, aggiunge l’argentino. Per il giocatore ex Palermo, non ci sono dubbi: il croato sarà un valore aggiunto per il campionato italiano. “Sarà uno spettacolo vederlo qui. Ha classe, esperienza, e la capacità di trascinare una squadra”. Una testimonianza autentica, da chi lo ha affrontato sul campo e ne ha sentito da vicino il talento. Ora, tocca alla Serie A riscoprire in prima persona la magia di Luka Modrić.