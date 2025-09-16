Zola elogia Modric: “Un genio nel gestire gioco e palla”
Riccardo Focolari
Milano
16 Settembre, 13:01
Gianfranco Zola parla del Milan
Zola su Modric e De Bruyne: "Mi auguro che nei nostri settori giovanili si prenda ispirazione da questi campioni".

L’attuale vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola, ma soprattutto ex attaccante con esperienze in Serie A e Premier League, è intervenuto ai microfoni di Repubblica e tra le altre cose ha risposto ad alcune domande relative al nostro campionato di Serie A, e quindi indirettamente ha parlato anche di Milan. Ad una domanda sui due campioni arrivati in Italia in estate, Kevin De Bruyne e Luka Modric, ha risposto:

“Kevin è il più forte al mondo per visione e assist negli ultimi venti metri. Modric è un genio nel gestire gioco e palla. Mi auguro che nei nostri settori giovanili si prenda ispirazione da questi campioni.”

Zola commenta l’inizio di Serie A

L’ex campione ha poi commentato l’avvio della campionato, indicando anche quelle che per lui potrebbero essere le sorprese:

“Napoli e Juve sono partite forte. Il Milan sta trovando la quadra, Roma e Inter la troveranno. L’incertezza è un buon segno, vitalizza e dà carattere al torneo. La possibile sorpresa? Mi sono piaciute Cremonese e Como: conosco Fabregas, ha le carte per fare bene”.

