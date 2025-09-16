Milan, clamoroso Maignan: addio! Al suo posto Tare valuta 3 nomi

Milan-Maignan, è ancora gelo totale tra le parti: rinnovo fermo e addio a parametro zero sempre più possibile. Ecco i possibili sostituti

Da mesi non ci sono sviluppi nei dialoghi tra Mike Maignan e il Milan per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo giugno 2026. La distanza tra le parti resta importante e, di fatto, la trattativa è congelata. Già la scorsa estate i segnali erano chiari: il club aveva ascoltato le offerte del Chelsea e provato a trattare una cessione, salvo poi non trovare un accordo economico per il cartellino.

Dal canto suo, Maignan non ha preso bene la gestione della trattativa per il rinnovo da parte dei vertici rossoneri. Il portiere si sarebbe sentito “tradito” dal dietrofront del Milan su un’intesa che sembrava ormai raggiunta ma che, alla fine, non si è concretizzata. Così il rischio per il Milan è di arrivare a fine stagione con il portiere in scadenza e libero di lasciare il club a parametro zero. Uno scenario, ad oggi, molto concreto e probabile. Ecco perché Tare già da diverso tempo sta sondando il mercato alla ricerca del possibile sostituto di Maignan.

Milan, gli obiettivi di calciomercato per il post-Maignan: tre nomi in lista

Già nel corso del calciomercato estivo chiuso da poco infatti, il nuovo Ds del Milan ha iniziato a valutare alcune alternative importanti per la porta, nel caso in cui si arrivasse davvero alla separazione da Maignan. E in questo momento sarebbero in particolare tre i profili monitorati dai rossoneri per il futuro.

In cima alla lista ci sono soprattutto due profili provenienti dalla nostra Serie A: Zion Suzuki, oggi al Parma e valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro, ed Elia Caprile, riscattato dal Cagliari per circa 12 milioni e quindi più accessibile dal punto di vista economico. La terza suggestione, riportata anche da calciomercato.com, arriva invece dalla Francia ed è rappresentata da Guillaume Reste, classe 2005 del Tolosa, considerato un talento di prospettiva e seguito da vicino dagli scout rossoneri.

Non è però esclusa anche la soluzione interna: Lorenzo Torriani, giovane prodotto del vivaio, si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa, mostrando sicurezza e margini di crescita decisamente interessanti. Il Milan, insomma, si prepara a ogni scenario per non farsi trovare spiazzato dal possibile addio di Maignan a fine stagione.