Zazzaroni: “Paratici non può rientrare in Italia, il diktat dalla federazione”

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato del Milan e della situazione legata al nuovo ds per il prossimo anno...

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva a Pressing ha parlato Ivan Zazzaroni che sui rossoneri ha detto: "Il contratto di Fabio Paratici al Milan era pronto, Paratici ce l'ha in mano il contratto”.

Ancora le sue parole

"Le pressioni ci sono state, molto forti, sono arrivate anche a livello federale, lo dico molto chiaramente. Paratici non deve rientrare in Italia, vorrei capire per quale ragione".