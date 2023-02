Mamma Zaniolo: “Nicolò avrebbe rinunciato a più soldi solo per Milan e…”

La mamma di Nicolò Zaniolo ha parlato del figlio che alla fine è andato al Galatasaray in Turchia. Sentiamo le sue parole

In esclusiva al Corriere dello Sport ha parlato la madre di Nicolò Zaniolo la quale ha preso le parti del figlio che nelle ultime settimane era stato fortemente preso di mira dal tifo giallorosso.

Le parole della madre sul figlio Nicolò Zaniolo

“Voglio chiarire un aspetto: Nicolò si sarebbe ridotto l’ingaggio, o avrebbe chiesto gli stessi soldi della Roma, per il Milan o il Tottenham. Ma quelle società non hanno trovato l’accordo con il club giallorosso. A quel punto c’era il Bournemouth: non è vero che ci hanno offerto cinque milioni a stagione, ma quando mai. Successivamente aveva poi accettato la proposta del Bournemouth, ma quando li abbiamo richiamati loro avevano preso già un altro".