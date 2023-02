Milan, Florenzi torna finalmente ad allenarsi: “Step by step!”

Grazie alla vittoria di venerdì sera il Milanè riuscito a conquistare tre punti d’oro per la classifica, ma soprattutto ha ritrovato un po’ di forza e consapevolezza. Tutto ciò sarà fondamentale per preparare al meglio la sfida di domani sera contro il Tottenham. I rossoneri si giocano buone possibilità di passare il turno: per tale motivo sarà importante sbagliare il meno possibile. Per il big match di Champions League arrivano buone notizie. Mister Pioli ha recuperato Tomori e Bennacer, ma ha ricevuto delle risposte importanti anche da Alessandro Florenzi.