News Milan / Voce incredibile: “Al posto di Pioli può arrivare lui”

Con l'importantissima vittoria contro il Torino, il Milan è tornato a vincere e a fare punti determinanti per la corsa Champions. Certo che rientrare tra le prime quattro posizioni a inizio anno e da campioni d'Italia non era certo l'obiettivo massimo. Tutt'altro. Ora invece è diventato prioritario e fondamentale. Il Milan non può permettersi di perdere il treno e finire fuori dalla prossima Champions League. Nulla però è scontato, come abbiamo visto.