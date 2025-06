Milan, Xhaka non si sblocca: serve un viaggio in Germania

Uno degli obiettivi principali del Milan per il centrocampo è Granit Xhaka: per arrivare a lui sarà necessario un viaggio in Germania di Tare

Lorenzo Focolari Redattore 24 giugno - 10:12

Uno degli obiettivi principali del Milanper il centrocampo è Granit Xhaka. Arrivare al centrocampista svizzero però non si sta rivelando semplice, visto che il Bayer Leverkusen per ora sta alzando un muro nella trattativa.

Per dare una svolta alla trattativa potrebbe servire un viaggio in Germania. Per questo oggi La Gazzetta dello Sport titola così: "Per avere Xhaka serve un blitz a Leverkusen". Nel sottotitolo la Rosea spiega: "Il Bayer non molla il suo regista: solo un summit può indirizzare l'affare".

Igli Tare, quindi, andrà in Germania nei prossimi giorni e si metterà al tavolo con la dirigenza del club tedesco per convincerla a lasciar andare quello che è un titolare della squadra. Non sarà facile, ma è lui la prima scelta di Allegri.