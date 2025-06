Condò: “Allegri testimonia il radicale cambio di politica del Milan”

Il calciomercato del Milan è ancora tutto in divenire e Allegri sta dettando gli obiettivi per il centrocampo: il pensiero del giornalista

Il calciomercato del Milanè ancora tutto in divenire. Al di là di Luka Modric, con cui c'è l'accordo per l'arrivo a parametro zero dopo il Mondiale per Club, ancora non sono arrivati i nuovi innesti per la mediana.