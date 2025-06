Milan, Xhaka si avvicina: distanza tra domanda e offerta ridotta

Il Milan sta spingendo per arrivare a Granit Xhaka . Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, da oggi ogni giorno potrebbe essere quello buono per la definizione della trattativa con il Bayer Leverkusen .

Nel frattempo il Bayer ha chiuso per l'arrivo del difensore Quansah dal Liverpool. Resta da capire quindi se il club di Leverkusen continuerà il pressing per Malick Thiaw o se si fermerà qui per gli innesti in difesa.