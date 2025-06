Milan, operazione centrocampo: passi avanti per Xhaka e Guerra

Il Milan continua a lavorare per rafforzare il centrocampo, anche visto l'addio di Reijnders: lo svizzero e lo spagnolo sono gli obiettivi

Il Milansta continuando a lavorare per rafforzare il centrocampo, anche visto l'addio di Tijjani Reijnders. E i due nomi in cima alla lista restano sempre quelli di Granit Xhaka e Javi Guerra. Giocatori che, peraltro, hanno manifestato la volontà di trasferirsi in rossonero.