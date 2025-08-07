LA VOCE DEI TIFOSI – “Il nome perfetto per l’attacco è…”
Home > Ultime notizie

LA VOCE DEI TIFOSI – “Il nome perfetto per l’attacco è…”

Giulia Benedetti
MILANO
7 Agosto, 16:23
La voce dei tifosi del Milan.
Vediamo di seguito le opinioni dei tifosi rossoneri sui temi caldi di giornata di oggi giovedì 7 agosto 2025

In casa del Milan si respira grande euforia per l’arrivo di Ardon Jashari, che ha sognato per settimane di poter vestire la maglia rossonera. Inoltre il Diavolo resta sempre alla ricerca di un valido attaccante da affiancare a Gimenez. Vediamo di seguito cosa ne pensano a riguardo i tifosi rossoneri sui social!

Entusiasmo per l’arrivo di Jashari

Forza Milan senza che nessuno glielo abbia chiesto e pronuncia impeccabile. Questo ha passato i precedenti 3 mesi a imparare l’italiano, stiamo parlando del più grande milanista del pianeta. pic.twitter.com/hPeG7JTmWy

Per l’attacco

Leggi anche

Riccardo Focolari · 7 Agosto, 15:51
Costacurta: “Milan, certezza Allegri in panchina e Modric in campo…”
Alessandro Costacurta ha rilasciato un’intervista sulle possibilità del Milan in vista della prossima stagione
Edoardo Pettinelli - 7 Agosto, 15:24
Milan, si punta Hojlund: emissari rossoneri a Manchester
Edoardo Benedetti - 7 Agosto, 15:02
Milan, Musah rimane o va in prestito? Il dilemma della dirigenza
Stefania Palminteri - 7 Agosto, 14:42
Milan, Morata vicinissimo al Como: accordo nelle prossime ore
Giulia Benedetti - 7 Agosto, 14:24
Milan, si decide per Bondo: c’è questo club che lo vorrebbe in prestito
Giulia Benedetti - 7 Agosto, 13:39
Modesto: “Vlahovic è da Juve, si sta allenando e sta facendo bene”
Lorenzo Focolari - 7 Agosto, 12:30
Costacurta: “Allegri uno degli allenatori migliori al mondo”
x