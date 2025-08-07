LA VOCE DEI TIFOSI – “Il nome perfetto per l’attacco è…”

Vediamo di seguito le opinioni dei tifosi rossoneri sui temi caldi di giornata di oggi giovedì 7 agosto 2025

In casa del Milan si respira grande euforia per l’arrivo di Ardon Jashari, che ha sognato per settimane di poter vestire la maglia rossonera. Inoltre il Diavolo resta sempre alla ricerca di un valido attaccante da affiancare a Gimenez. Vediamo di seguito cosa ne pensano a riguardo i tifosi rossoneri sui social!

Entusiasmo per l’arrivo di Jashari

Forza Milan senza che nessuno glielo abbia chiesto e pronuncia impeccabile. Questo ha passato i precedenti 3 mesi a imparare l’italiano, stiamo parlando del più grande milanista del pianeta. pic.twitter.com/hPeG7JTmWy

Ardon Jashari kept the pen he signed his Milan contract with. I’m telling you this guy is one of the biggest Milanisti ever my goodness pic.twitter.com/gZwmcWbTuO — WGM (@WhatGattusoMad) August 7, 2025

Facce da #Milan.

Outfit da Milan.

E se il buongiorno si vede dal mattino…

Bello avere ragazzi come #Ricci e #Jashari. Il Dottor Silvio #Berlusconi sarebbe felice

⚫️ pic.twitter.com/6pjTPpu5JF — Milan memories (@MemoriesMilan) August 6, 2025

Jashari al suo matrimonio vs Jashari andando a firmare per il Milan https://t.co/CqV9e1OCNb pic.twitter.com/x9xpyPwbSO — vitt in banter era; (@vittxbug) August 6, 2025

Finalmente uno che si presenta a Casa Milan vestito come si deve.

Gasa#Jashari pic.twitter.com/LhNJcXtmV4 — Regius (@fiock81) August 6, 2025

Per l’attacco

peccato perché per la punta il nome perfetto non era ne Vlahovic, ne Hojlund era soltanto uno il demone olandese pic.twitter.com/5C3EudPNfO — Marmitta (@Marmittaaa) August 7, 2025