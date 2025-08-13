LA VOCE DEI TIFOSI – Impazza il meme: “De Winter is coming”

Il Milan continua a lavorare sul mercato in entrata, dove sta per chiudere l’arrivo di De Winter e di Athekame. Vediamo di seguito cosa ne pensano a riguardo i tifosi rossoneri sui social!
Sull’arrivo di De Winter
De Winter is Coming pic.twitter.com/81YgAnHUH6
— CerCh (@crchimienti) August 11, 2025
Interisti: “Che schifo De Winter. Menomale che non lo abbiamo preso”
Sempre loro sotto le foto del suo profilo instagram: pic.twitter.com/SGAzSzXRDt
— ❤️Fatina♀️Mutante_ ❤️ (@MutantFairy_) August 12, 2025
A breve ufficialità di De Winter
Chiuso Athekame
Sprint per Hojlund
Il Direttore Igli non conosce il significato della parola riposo
— Spina14 (@acm_spina14) August 13, 2025
Su Athekame
Athekame e De Winter sono acquisti giusti per caratteristiche attuali nella rosa del Milan. Il resto dello step dovranno farlo davanti a San Siro e nella quotidianità milanese.
Ma chi parla di acquisti o reparto di Serie B, probabilmente non ha mai visto giocare Athekame! https://t.co/RtYvH040Eu
— Paride Pasta (@paride_pasta) August 13, 2025
Zachary Athekame è quell’amico di amici di cui non ricordi il nome (una roba tipo Nathan) e si presenta alle serate ma nessuno capisce chi lo ha invitato, ogni volta che lo vedi ha appena passato un esame ma per qualche motivo non si laurea mai, non lo hai mai visto bere alcol pic.twitter.com/csw4Z7qygD
— Totti knowledge (@milanino48) August 13, 2025
Questo o diventa un “generazionale” oppure…#Athekame pic.twitter.com/33rIFtBDUgpic.twitter.com/WqK1DEgCZx
— AngelRedblack- MX #MilanSpace ❤⚫ (@Angelredblack1) August 13, 2025
speravo le voci di un centrale fossero vere e allontanassero un terzino da valorizzare (diverso sarebbe stato se già di buon livello). Non vedo come un Bartesaghi a dx possa esser utile,essendo coperti sia con difesa a 3 che 4. Speriamo Athekame ci sorprenda ed abbia ragione Tare
— David (@DavidBasco86) August 13, 2025