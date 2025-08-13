LA VOCE DEI TIFOSI – Impazza il meme: “De Winter is coming”

Vediamo di seguito le opinioni dei tifosi rossoneri sui temi caldi di giornata di oggi mercoledì 13 agosto 2025

Il Milan continua a lavorare sul mercato in entrata, dove sta per chiudere l’arrivo di De Winter e di Athekame. Vediamo di seguito cosa ne pensano a riguardo i tifosi rossoneri sui social!

Sull’arrivo di De Winter

De Winter is Coming pic.twitter.com/81YgAnHUH6 — CerCh (@crchimienti) August 11, 2025

Interisti: “Che schifo De Winter. Menomale che non lo abbiamo preso” Sempre loro sotto le foto del suo profilo instagram: pic.twitter.com/SGAzSzXRDt — ❤️Fatina‍♀️Mutante_ ❤️ (@MutantFairy_) August 12, 2025

A breve ufficialità di De Winter

Chiuso Athekame

Sprint per Hojlund Il Direttore Igli non conosce il significato della parola riposo — Spina14 (@acm_spina14) August 13, 2025

Su Athekame

Athekame e De Winter sono acquisti giusti per caratteristiche attuali nella rosa del Milan. Il resto dello step dovranno farlo davanti a San Siro e nella quotidianità milanese.

Ma chi parla di acquisti o reparto di Serie B, probabilmente non ha mai visto giocare Athekame! https://t.co/RtYvH040Eu — Paride Pasta (@paride_pasta) August 13, 2025

Zachary Athekame è quell’amico di amici di cui non ricordi il nome (una roba tipo Nathan) e si presenta alle serate ma nessuno capisce chi lo ha invitato, ogni volta che lo vedi ha appena passato un esame ma per qualche motivo non si laurea mai, non lo hai mai visto bere alcol pic.twitter.com/csw4Z7qygD — Totti knowledge (@milanino48) August 13, 2025