LA VOCE DEI TIFOSI – “Non ci rendiamo conto della sua importanza!”
Giulia Benedetti
MILANO
8 Agosto, 16:29
La voce dei tifosi del Milan.
Vediamo di seguito le opinioni dei tifosi rossoneri sui temi caldi di giornata di oggi venerdì 8 agosto 2025

Il Milan continua a lavorare sul mercato dopo l’arrivo di Jashari, voglioso di donare la miglior squadra possibile a mister Allegri prima dell’inizio del campionato. Vediamo di seguito cosa ne pensano a riguardo i tifosi rossoneri sui social!

Jashari sorprende con il suo amore per il Milan

Sull’importanza di avere Modric in squadra

Sull’interesse per Hojlund

