LA VOCE DEI TIFOSI – “Ma quale modello americano…siamo tornati al 2011!”

Vediamo di seguito le opinioni dei tifosi rossoneri sui temi caldi di giornata di oggi lunedì 4 agosto 2025

Il Milan si è stretto in queste ore intorno all’ex capitano e attuale Vice Presidente Onorario Franco Baresi, operato per una nodulazione polmonare. Intanto in casa rossonera si parla anche di un possibile ritorno di Adriano Galliani. Vediamo di seguito cosa ne pensano a riguardo i tifosi rossoneri sui social!

Auguri di pronta guarigione per Baresi

Un abbraccio a Franco Baresi. Forza Capitano! pic.twitter.com/IGH8jmugkz — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 3, 2025

è la vertigine che ti prende ogni volta che capisci cosa vuol dire appartenere. E se davvero esiste qualcosa “della stessa materia di cui sono fatti i sogni”, noi milanisti sappiamo che ha il volto e il respiro di #francobaresi Forza #Capitano . Sempre. 2/2 — ComunqueMilan (@ComunqueMilan) August 4, 2025

Sulla rosa meneghina

Buongiorno, il Milan attuale a livello di rosa è nettamente più scarso del Milan arrivato ottavo lo scorso anno — USIGNOLO (@lusignolodikiev) August 4, 2025

Lo so anch’io che probabilmente faremo molto meglio con Max ma sta di fatto che sono riusciti a peggiorare la rosa anche quest’anno, è inaccettabile per quanto mi riguarda — USIGNOLO (@lusignolodikiev) August 4, 2025

Sul possibile ritorno di Galliani

Va bene il suo peso politico, va bene che è un grande dirigente, ma io spero nel ritorno di #Galliani al #Milan soprattutto per vedere nuovamente certe immagini ❤️ pic.twitter.com/GrX7TL10Xm — Andrea Bosco (@_AndreaBosco_) August 2, 2025

Anni di cazzate e “modello americano” e siamo tornati al 2011/12 con Allegri e Galliani — Carlos (aka Buffi) (@CarloakaBuffi) August 4, 2025

Galliani deve venire e fare solo una cosa: combattere Marotta. Poi su mercato, allenatori, giocatori, ecc. non deve mettere bocca. Che già per decidere ci stanno in 4 e fanno più danni che altro, stesse fuori almeno lui. — Lo Psicologo (@PsicologRN) August 4, 2025

Galliani sarebbe l’ennesima mossa “mediatica” alla Ibrahimovic che non cambierebbe di una virgola la sostanza Il Milan è una macchina finanziaria che genera cassa per una congrega di investitori americani e resterà tale finché non cambierà la proprietà — Milanista Competente (@MilanCompetence) August 2, 2025