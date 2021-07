Vlasic, le parole del padre: “Milan? C’è qualcosa ma…”

Ecco le parole di Josko Vlasic, padre del centrocampista del CSKA Mosca, sull'interesse del Milan per il figlio

Una trattativa che, secondo il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti, non sarebbe facile. Anzi sarebbe al quanto complicata come ha dichiarato sul suo canale YouTube: "Veniamo a Nikola Vlasic candidato autorevole per il posto di numero dieci, la maglia che è stata di Gianni Rivera. Milan interessato al giocatore, ma il CSKA - continua Carlo Pellegatti - non ci sente sulla possibile proposta rossonera di cinque milioni più venti in caso di qualificazione in Champions League e quattro di bonus. Il Milan trenta milioni cash come vorrebbe il CSKA, che vorrebbe cederlo definitivamente. Il Milan non vorrebbe investire questi soldi tutti insieme. Può darsi che Nikola Vlasic possa diventare più avanti un giocatore possibile per le mire rossonere nel caso il CSKA cambi le sue strategie”.