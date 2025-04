Come arriva la Vis Pesaro alla sfida contro il Milan Futuro

Termina la stagione regolare: i dettagli verso la 38ª giornata di Serie C. Ecco il comunicato del Milan in merito...

Vai nel canale Telegram del Milanista > Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Siamo arrivati alla fine. Che poi fine non sarà perché Milan Futuro è certo di doversi giocare i playout. La 38ª giornata di Serie C, in programma domenica 27 aprile alle 16.30 allo stadio Chinetti di Solbiate Arno, manderà in archivio il campionato regolare, definendo i verdetti mancanti sopra e sotto la classifica in attesa della prossima fase. I rossoneri aspettano la Vis Pesaro, ecco la nostra Match Preview”.