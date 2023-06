Vieri e Cassano stanno con Maldini: “Cardinale un pazzo…”

I due ex attaccanti del Milan, dai microfoni della Bobo Tv, hanno commentato l'allontanamento del direttore tecnico da parte della proprietà

Redazione Il Milanista

Subito dopo la fine del campionato, la rivoluzione in dirigenza. La giornata di ieri ha segnato una cesura netta con il recente passato per il Milan. Gerry Cardinale infatti ha deciso di esonerare dai propri incarichi Paolo Maldini e Frederick Massara. L'incontro avvenuto proprio ieri tra il numero uno di Redbird, il direttore tecnico e il direttore sportivo, ha portato a questa decisione ormai irrevocabile. La proprietà infatti ha una sua linea sugli investimenti da fare in futuro e non voleva più concedere autonomia a Maldini sulle operazioni di mercato. A pesare, nella visione della proprietà, è stata la campagna acquisti dello scorso anno, in cui sono arrivati diversi giocatori che poi non hanno reso, a fronte di investimenti anche onerosi. Le nuove idee di Maldini per il prossimo mercato non incontravano il benestare della società, che ha deciso di porre fine al rapporto.

In diretta ai microfoni della Bobo Tv, Christian Vieri ha commentato quanto successo in casa Milan. Le parole dell'ex attaccante: "Se Maldini va via è perché la società non metterà un euro. Sicuramente questo Cardinale è pazzo se fa andare via Maldini, ma noi i pazzi nel calcio li vediamo tutti i giorni, in trent'anni ho conosciuto le persone più false possibile. Non mi sorprendo di nulla, il calcio è questo, la parola non vale niente. I tifosi giustamente ieri hanno chiesto rinforzi, lo stadio era pieno anche se la partita non contava nulla. Lo scorso anno il Milan aveva vinto lo Scudetto, quest’anno è arrivato in semifinale di Champions League: se fossi Cardinale direi a Maldini di firmare per dieci anni".

Anche Antonio Cassano, sempre in diretta alla Bobo Tv, ha detto la sua. Le dichiarazioni dell'ex rossonero: "Maldini ha fatto un lavoro straordinario al Milan. Mentre questo Cardinale mi ricorda Pallotta della Roma, fa solo le foto e le sceneggiate mentre dovrebbero baciare dove cammina Maldini. Come sempre questi americani arrivano senza capire nulla di calcio. Io spero per Paolo che possa mandarli a cagare e ripartire da un’altra parte, se non era felice è giusto che vada via e che loro si attacchino".