Calciomercato Milan, il terremoto non è finito! Leao, Theo, CDK: ecco cosa sappiamo | News

Già perché, come riferito dal noto esperto di calciomercato di Sportitalia Gianluigi Longari, questa rivoluzione improvvisa pare destinata a generare forti ripercussioni, anche all'interno dello spogliatoio rossonero . Tanti giocatori sarebbero infatti rimasti completamente spiazzati da quanto accaduto. Soprattutto coloro che con Maldini avevano un rapporto profondo, che andava al di là dei ruoli. Anche La Repubblica scrive che la squadra non ha preso affatto bene la notizia dell'allontanamento definitivo di Maldini e Massara , con diversi giocatori molto legati a Paolo contrariati per la scelta fatta dalla proprietà.

Longari sottolinea: "A Casa Milan sanno di dover fare i conti anche con la gestione di questo problema accessorio che, in periodo di mercato, potrebbe non rivelarsi di semplice gestione". Insomma il terremoto rossonero non sarebbe ancora finito e - dopo Maldini e Massara - potrebbe coinvolgere anche alcuni grandi esponenti dello spogliatoio del Milan. Ma chi potrebbe veramente partire e chi invece rimarrà al Milan? Noi abbiamo approfondito l'argomento e oggi vi raccontiamo qual è la situazione attuale, nome per nome <<<